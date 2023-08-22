Бизнесмен и бывший народный депутат Вадим Новинский написал письмо Владимиру Зеленскому и СНБО с вопросом, каким образом ему платить налоги в Украине, если против него введены санкции и все счета в украинских банках заблокированы.

ТЕкст письма и комментарий к нему политик опубликовал в своем Фейсбуке.

"Я обратился с письмом к президенту Украины, а также к Совету национальной безопасности и обороны Украины, к фискальным органам. Я – гражданин Украины и считаю своей обязанностью платить налоги в своей стране. В декабре 2022 года и в январе 2023 года СНБО Украины ввел против меня санкции за мои религиозные убеждения и за мою верность канонической Украинской православной церкви. Согласно указу президента все мои счета в Украине арестованы. Меня в этой ситуации правовой коллизии интересует вопрос: каким образом я могу заплатить налоги?" – написал Новинский.

В декабре 2022 года мы писали о том, что СНБО ввел санкции против Новинского и нескольких священников УПЦ. Санкции включали блокирование активов и банковских счетов, лишение государственных наград и прочие меры.

Новинский расценил введение против него ограничений как преследование за религиозные убеждения.

В январе этого года Зеленский расширил введенные ранее санкции.