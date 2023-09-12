Владимир Зеленский подписал указ о проверке решений военно-врачебных комиссий (ВВК) после начала войны.

Документ под номером 576/2023 и названием "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 августа 2023 года "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины" 12 сентября опубликован на сайте Офиса президента.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:

1. Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 августа 2023 года "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины".

2. Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

3. Настоящий указ вступает в силу дня опубликования", - сказано в тексте.

В свою очередь, решение СНБО предписывает Кабинету министров Украины обеспечить в недельный срок создать рабочие группы по проверке обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий по установлению инвалидности и признанию непригодности к военной службе, принятых в период действия режима военного положения. А в трехмесячный срок – созданным рабочим группам проверить обоснованности решений таких комиссий.

Хотя указ подписан только сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов еще 1 сентября говорил, что результаты проверки военно-врачебных комиссий станут известны через две-три недели.

Ранее в СНБО собирались разобраться с термином "условно годные к воинской службе" и дать ему своё толкование.