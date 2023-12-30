В соцсетях появляется всё больше свидетельств о том, что из Украины перестали выпускать инвалидов 3-й группы.

В Фейсбуке было опубликовано сообщение об очередном подобном инциденте на границе пользовательницы по имени Катя Андреева.

Пользовательница пишет, что стала свидетелем, как из поезда Киев-Перемышль "вывели более 20 человек, которые об этом нововведении (запрете выезда - Ред.) ничего не знали".

Из-за проверки документов задержка поезда составила два часа, и много людей опоздали на стыковочные рейсы.

"Сотрудники "Укрзализныци" сказали, что с 1 января будет закрыт выезд для инвалидов 1-2-й групп", - пишет пользовательница.

Ранее украинцы перекрывали дорогу на границе из-за "бардака" на КПП и отказа выпускать выездных мужчин.

"Третий раз выходим перекрывать дорогу. Полный бардак, абсурд, отсутствие субординации у работников пропускного пункта", - написали в соцсетях пассажиры автобуса, что стоял в очереди на выезд из Украины.

Мы также публиковали видео, как многодетного отца не выпустили за границу без справки от ТЦК. Оказалось, что теперь без справки из военкомата выехать за границу уже нельзя, даже если есть все документы с подтверждением права на выезд.