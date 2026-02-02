Певец Петр Черный помог выехать из Украины минимум пяти мужчинам.

Так утверждает журналистский проект Bihus.Info.

По информации издания, военнообязанных под видом музыкантов артиста вывозили якобы на благотворительные концерты, за это они платили около 5000 долларов.

В свою очередь Петр Черный обвинил журналистов в заказе и заявил, что с ним возвращаются все, кто с ним уезжает.

Ранее в НАБУ сообщили, что депутат Закарпатского облсовета организовывал военнообязанным гражданам побеги за границу.

А недавно блогер Цыган рассказал, как помог многодетному отцу бежать из учебки ВСУ.

Война в Украине идет 1440-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 2 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил о продвижении российских войск на двух участках фронта в Запорожской области - в районе Терноватого (вблизи села Доброполье) и под Приморским. Также в Deep State подсчитали, что в январе армия РФ захватила 245 квадратных километров территории Украины, что почти вдвое меньше, чем в декабре или ноябре прошлого года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.