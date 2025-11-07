Украинский блогер Цыган рассказал, как помог сбежать отцу из учебной части ВСУ "Десна".

Кадры истории молодого человека публикуют украинские телеграм-каналы.

По его словам, отец имел документы как многодетный, но его все равно забрали на военно-врачебную комиссию и мобилизовали. После этого Цыган с сестрой поехали в учебку на машине и, когда отец вышел из части в магазин, посадили мужчину в багажник и провезли через блокпосты.

После освобождения отцу Цыгана "купили дорогу" в Чехию, и сейчас мужчина находится там.

Ранее одесский блогер в прямом эфире заснял попытку уличной мобилизации.

Также в соцсетях распространилось видео, автор которого заявил, что украинские пограничники вылавливают и избивают уклонистов на территории Венгрии, куда молодой человек выводит "клиентов".

Война в Украине продолжается 1353-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 7 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня, 6 ноября. По данным украинских ресурсов, в четверг армия РФ значительно продвинулась в Мирнограде, что возле Покровска, и у посёлка Удачного в направлении трассы на Павлоград. Украинские военные заявляют, что ВСУ могут потерять Покровск в считанные дни. Противник также продвинулся в Запорожской области, южнее Запорожья у Степногорска и на востоке, захватив село Павловку.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.