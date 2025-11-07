"Выкрали вместе с сестрой" Блогер Цыган рассказал, как помог многодетному отцу бежать из учебки. Видео
Украинский блогер Цыган рассказал, как помог сбежать отцу из учебной части ВСУ "Десна".
Кадры истории молодого человека публикуют украинские телеграм-каналы.
По его словам, отец имел документы как многодетный, но его все равно забрали на военно-врачебную комиссию и мобилизовали. После этого Цыган с сестрой поехали в учебку на машине и, когда отец вышел из части в магазин, посадили мужчину в багажник и провезли через блокпосты.
После освобождения отцу Цыгана "купили дорогу" в Чехию, и сейчас мужчина находится там.
Ранее одесский блогер в прямом эфире заснял попытку уличной мобилизации.
Также в соцсетях распространилось видео, автор которого заявил, что украинские пограничники вылавливают и избивают уклонистов на территории Венгрии, куда молодой человек выводит "клиентов".
