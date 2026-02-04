Польша стала первой страной, где создали правительственную комиссию по делу финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна.

Такое распоряжение издал премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет издание Rzeczpospolita.

Это произошло после публикации в США новых документов, связанных со скандальным миллиардером.

Комиссия должна проверить информацию о возможных контактах граждан Польши с окружением Эпштейна, которые упоминаются в материалах американских судов и СМИ.

В частности, внимание обратили на эпизоды, связанные с модельным бизнесом. В публикациях минюста США говорится, что через модельные агентства в Восточной Европе, в том числе в Польше, могли привлекать молодых девушек для поездок за границу.

При этом пока в опубликованных материалах не обнаружили конкретных имен польских политиков или бизнесменов.

Ранее западная пресса сообщала, что секс-империя Эпштейна могла быть "медовой ловушкой КГБ-ФСБ".

Подробнее о последнем скандале с "файлами Эпштейна" мы писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.