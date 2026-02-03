Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари, занимавшая должность госсекретаря, согласились дать показания комитету по надзору палаты представителей, который по инициативе республиканцев расследует связи осуждённого за педофилию финансиста Джеффри Эпштейна с влиятельными фигурами.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заместителя руководителя офиса Билла Клинтона.

Он сообщил в своих социальных сетях: "Бывший президент и бывшая госсекретарь туда придут".

Палата представителей США, где большинство у республиканцев, в случае неявки Клинтонов планировала устроить голосование о привлечении пары к уголовной ответственности за отказ явиться на слушания комитета по надзору. Конгресс может требовать предоставления документов и показаний, а за неуважение к нему предусмотрен штраф до $100 тыс. и до года заключения.

Клинтон многократно упоминается в файлах Эпштейна, которые содержат и его фото. Но пострадавшие от действий Эпштейна никогда не предъявляли обвинений экс-президенту или его супруге, а сами Клинтоны уверяют, что ничего не знали о его преступлениях.

В последний раз бывший президент США давал показания перед комитетом конгресса в 1983 году, это был Джеральд Форд.

Напомним, в новых рассекреченных документах по делу Эпштейна действующий президент США Дональд Трамп упоминается более 38 тысяч раз, однако никакой личной переписки между ним и миллиардером в опубликованных материалах не содержится.

Подробнее о последнем скандале с файлами Эпштейна мы рассказывали в отдельном матреиале.