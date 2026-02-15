Швейцарская армия отказалась сотрудничать с американским IT-гигантом Palantir из-за угрозы утечек информации американским спецслужбам.

Об этом свидетельствует расследование журнала Republik.

Выяснилось, что американская компания, которая широко представлена во многих странах Европы, пыталась семь лет заключить контракты с ведомствами Швейцарии. Однако генштаб страны пришел к выводу, что при использовании программного обеспечения Palantir нет гарантий от утечек в ЦРУ и АНБ. Военные сочли такие риски неприемлемыми и рекомендовали не внедрять продукты компании.

После публикации Palantir инициировала судебное разбирательство против журнала и потребовала опубликовать опровержение. В компании обвинили издание в искажениях и намеках на конспирологию.

Palantir - крупный мировой поставщик программ для правоохранительных органов, армий и спецслужб. Ее ПО используется такими странами как Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Австралия, Израиль. Не говоря уже о самих США.

Palantir принадлежит известному инвестору Питеру Тилю, которого считают близким к президенту США Дональду Трампу.

Напомним, Министерство войны США будет использовать нейросеть американского миллиардера Илона Маска Grok для принятия военных решений. Кроме прочего она будет мониторить для Пентагона социальную сеть Х, принадлежащую бизнесмену.

Между тем в Париже прошли обыски в офисе компании Х.