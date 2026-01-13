Министерство войны США будет использовать нейросеть американского миллиардера Илона Маска Grok для принятия военных решений. Кроме прочего она будет мониторить для Пентагона социальную сеть Х, принадлежащую бизнесмену.

Об этом пишет газета New York Post.

По информации издания, министр войны Пит Хегсет объявил, что Пентагон активно внедряет ИИ в свою работу: в декабре во всех засекреченных и незасекреченных сетях ведомства был запущен Gemini от Google, а к концу января запустят модель Grok от Х Илона Маска. Хегсет заявил, что обеим нейросетям предоставят "все необходимые данные" из военных IT-систем, включая базы данных разведки, для повышения технологических инноваций и эффективности военных операций. Grok будет работать для обработки контролируемой незасекреченной информации, в частности, предоставлять глобальные аналитические данные в режиме реального времени с платформы X, отмечает портал Teslarati.

Сейчас Gemini занимается исследованием, форматированием документов и анализом медиаконтента для 3 миллионов пользователей.

Напомним, в Великобритании могут запретить соцсеть Х из-за скандала с чат-ботом Grok.

Ранее Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 миллионов евро (около 140 млн долларов) за обман пользователей синими галочками.