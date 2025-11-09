Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что в ближайшие годы искусственный интеллект (ИИ) сможет выполнять большую часть управленческих функций компании, и допустил, что сам вскоре может уйти с поста, оставив его ИИ.

Об этом Альтман сообщил в интервью на YouTube-канале "Conversations with Tyler".



Предприниматель отметил, что не исключает появления подразделений OpenAI, где ИИ будет принимать до 85% решений.

"Какое-то небольшое однозначное число лет. Не очень далеко, не очень далеко", — сказал Альтман.

По его словам, ИИ способен взять на себя значительную часть управленческих обязанностей, хотя роль генерального директора остаётся сложной из-за публичной составляющей.

"Быть генеральным директором - сложная задача, потому что публичная роль становится всё более важной. Если я могу притворяться политиком, то и ИИ тоже сможет", - добавил он.

Альтман также предположил, что в будущем появятся многомиллиардные компании, которыми будут управлять всего "два-три человека и искусственный интеллект". Он уточнил, что ранее ожидал такого развития событий примерно через год, но теперь "немного отложил" прогноз.

"Я не стал более пессимистично относиться к ИИ - возможно, я стал более пессимистично относиться к людям", - сказал он.

Напомним, против OpenAI подали семь судебных исков за подстрекательство к самоубийству его чат-ботом.

Ранее американский миллиардер Илон Маск подал иск против компаний Apple и OpenAI. Он обвинил их в создании монополии на рынке ИИ через интеграцию ChatGPT в iPhone и блокировании конкурентов.