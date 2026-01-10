В Британии могут запретить социальную сеть Х (в прошлом Twitter) американского миллиардера Илона Маска из-за скандала с чат-ботом Grok.

Об этом сообщает The Daily Telegraph, ссылаясь на заявление премьер-министра Кира Стармера, поручившего медиарегулятору Ofcom изучить варианты санкций против X.

Британские власти обвиняют интегрированный в X чатбот Grok в генерации порнографических изображений детей и женщин.

Санкции могут включать в себя блокировку на территории Британии или колоссальные штрафы на десятки миллиардов фунтов стерлингов.

"Это позор. Это отвратительно и мы не должны с этим мириться", - заявил Стармер.

По данным издания, так называемые дипфейки уже коснулись супруги наследного принца Великобритании, принцессы Уэльской Кэтрин (Миддлтон), а также британских знаменитостей, министров и депутатов.

Ofcom заявил, что может начать расследование и при необходимости обратиться в суд с требованием заблокировать X в Великобритании. Регулятор подчеркнул, что процесс будет включать предварительное расследование и вынесение промежуточного решения.

В ответ Илон Маск запостил фотографии Стармера в женском купальнике, сгенерированные чат-ботом Grok которого тот критиковал.

"Они просто хотят подавить свободу слова", - заявил Маск.

По данным The Guardian, после угроз штрафами и возможной блокировки X в Великобритании ИИ-чатбот Grok отключил функцию создания изображений для большинства пользователей платформы.

В сообщении в соцсети X аккаунт Grok отметил: "Генерация и редактирование изображений в настоящее время доступны только платным пользователям".

При этом существует отдельное приложение Grok Imagine, в котором, по сообщениям неплатных пользователей, всё ещё можно создавать сексуализированные изображения женщин и детей. Исследование Guardian показало, что его использовали для создания порнографических и насильственных видео с женщинами без их согласия.

Ранее Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 миллионов евро (около 140 млн долларов) за "обман пользователей" синими галочками.

В связи с этим штрафом основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал Евросоюз за попытку цензурировать интернет.