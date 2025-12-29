В Украине хотят внедрить сдачу теоретического экзамена на права онлайн с использованием искусственного интеллекта, который должен будет не дать списывать.

Об этом заявил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам министра, подобные нововведения начнут тестировать уже в следующем году.

"По умолчанию доверяем гражданам и считаем, что если добавить классный сервис, то можно сдавать на право онлайн. Это борьба с коррупцией", - отметил Федоров.

Напомним, в 2023 году Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому украинцы смогут самостоятельно готовиться к сдаче теоретического экзамена на водительские права. Согласно проекту, каждый сможет выбрать, как готовиться к первому теоретическому экзамену: самостоятельно или в автошколе. Для практического курса обучения нужно будет, как и раньше, обращаться в аккредитованные учебные заведения.

Ранее мы писали о том, что в Украине ужесточается контроль за сдачей экзаменов на права. К чему это приведет, мы разбирали в отдельном материале.

