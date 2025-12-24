В Чернигове представили работу центра с системой видеонаблюдения, которая впервые в Украине построена на украинском программном обеспечении. Современная система видеонаблюдения использует алгоритмы искусственного интеллекта и расширит возможности для оперативного реагирования правоохранителей и экстренных служб на правонарушения.

Об этом сообщает в Фейсбуке полиция Черниговской области.

Проект реализовало Главное управление Нацполиции в регионе. В полиции надеются, что он повысит уровень личной безопасности жителей Чернигова.

Система видеонаблюдения охватывает ключевые общественные пространства, транспортные узлы и объекты инфраструктуры. Всего в городе установлено 400 камер видеонаблюдения, среди них камеры с функцией распознавания лиц и транспортных средств. Благодаря этому количество видеокамер в области возросло до 1500.

Также установлено серверное оборудование и построен мониторинговый центр.

Полиция Черниговщины планирует и дальше расширять систему видеонаблюдения как на территории города, так и в других общинах области.

