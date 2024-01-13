Более семи тысяч камер в общественных местах Украины могут распознавать лица и номера автомобилей.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в своём телеграм-канале.

Всего по стране установлено более 50 тысяч камер. То есть лица и машины распознает примерно каждая седьмая.

Также среди основных результатов работы МВД в 2023 году было названо:

создание подразделений местной и добровольной пожарной охраны, передача им техники;

упрощение процедур получения разрешений на оружие невоенного назначения;

внедрение инноваций и электронных сервисов для более простого получения административных услуг.

Ранее в Киевской области начали внедрять новую систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Такие камеры значительно повысили возможность опознания и оперативного поиска лиц, совершающих преступления, выявлять ДРГ, искать пропавших детей, которых в этом году исчезло 238 - все они были найдены.

Мы также сообщали, что на трассах Украины включили ещё 17 камер наблюдения за нарушителями ПДД. Приборы были установленына автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.