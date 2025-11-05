Парижский музей Лувр использовал программное обеспечение 2003 года, которое годами не получало обновлений безопасности. А система видеонаблюдения учреждения была защищена паролем "Louvre".

Об этом сообщает газета Libération.

Как сказано в материале, с 2014 года в музее по заказу его руководства было проведено несколько аудитов кибербезопасности, и проводившие их эксперты выявили серьезные уязвимости. В своих отчетах они предупреждали руководство музея об опасности, но их замечания не были учтены, а уязвимости устранены.

Так, в ходе тестирования эксперты смогли проникнуть в сеть безопасности Лувра из офисной сети. Они установили, что можно легко взломать сеть безопасности, повредить систему видеонаблюдения и изменить права доступа. Всё это потенциально мог осуществить злоумышленник, находящийся за пределами Лувра.

Для доступа к серверу, управляющему видеонаблюдением музея, достаточно было ввести пароль "Louvre", а для доступа к одной из программ, разработанных компанией Thales, пароль "Thales".

Кроме того, аудит выявил, что в офисной сети Лувра используются устаревшие системы Windows 2000, служба безопасности имеет недостаточный уровень подготовки, управление потоками посетителей плохо понятно, техника регулярно выходит из строя, а контроль и обслуживание устройств осуществляются не в полном объеме. Например, контроль аналогового видеонаблюдения и контроля доступа в музее осуществляется с помощью программного обеспечения Sathi, которое Лувр купил в 2003 году. А его разработчик не имел контракта с музеем на обслуживание.

При этом сразу после ограбления Лувра министр культуры Франции Рашида Дати заверяла, что "системы безопасности музея не дали сбоя". Правда, потом она вынуждена была признать, что сигнализация сработала, но "недостатки в системе безопасности действительно были".

Ранее мы писали, что украденные из Галереи Аполлона в Лувре драгоценности не были застрахованы, а шесть лет назад в музее заменили витрину для драгоценностей ради освоения денег на заведомо худшую.

Между тем полиция Франции задержала подозреваемых в ограблении.