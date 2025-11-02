Ограбление Лувра совершили мелкие преступники, а не профессионалы из организованных группировок.

Об этом сообщила прокурор Парижа Лор Бекюо в ходе краткого интервью прессе.

По её словам, речь идёт не о "повседневной преступности", но и не о профессиональных взломщиках, связанных с высшими эшелонами криминального мира.

Прокурор отметила, что характеристики четырёх задержанных, включая подругу одного из подозреваемых, не соответствуют типичным участникам сложных организованных преступлений.

Стоит отметить, что о местонахождении вынесенных ценностей ничего не сообщалось.

Напомним, недавно во Франции задержали ещё пятерых подозреваемых по делу о похищении драгоценностей Наполеона.

По словам прокурора Парижа, подозреваемых задержали вечером 29 октября практически одновременно в столичном регионе, но в разных районах, в том числе в черте Парижа и в Обервилье, что в департаменте Сена-Сен-Дени. Один из задержанных непосредственно мог участвовать в ограблении музея.

Как мы писали, после ограбления Лувра двое задержанных частично признали свою вину.

Ранее судимых мужчин обвинили в организованном преступлении, совершённом преступной группировкой.