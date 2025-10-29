Двое мужчин, задержанных по подозрению в причастности к ограблению Лувра, частично признали свою вину.

Об этом сообщила прокурор Парижа Лора Беккуа, передаёт французский новостной журнал Le Nouvel Obs.

По словам Беккуа, двое задержанных подозреваемых сейчас находятся на допросе у судьи для объявления им обвинения в "хищении организованной группой и участии в преступной группировке".

Прокурор рассказала некоторые детали о задержанных. Первый, 34-летний гражданин Алжира, уже раньше привлекался к ответственности за кражу. Второй, 39-летний, нелегально работал курьером и таксистом и был судим за кражи с отягчающими обстоятельствами.

Обоих подозреваемых разоблачили следователи благодаря ДНК-материалам, найденным на скутере одного из похитителей и на предметах, обнаруженных полицией на месте преступления.

"Они частично признали своё участие" в ограблении, добавила Беккуа.

Также сообщается, что ювелирные изделия, украденные из музея, до сих пор "не найдены".

Ранее основатель Телеграма Павел Дуров предложил выкупить похищенные из Лувра драгоценности для музея в Абу-Даби.

Напомним, в Египте музейные воры успели продать уникальный золотой браслет на переплавку.