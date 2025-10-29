Бывший прокурор Автономной Республики Крым и прокурор аннексированного полуострова Наталья Поклонская сменила имя. Теперь в официальных документах она значится как Радведа.

Об этом сначала заявил российский телеведущий Сергей Мардан (настоящая фамилия Ключенков) со ссылкой на поданный на него Поклонской иск о защите чести и достоинства, а позже телеграм-каналы опубликовали выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков РФ с новым именем.

Поклонская в своем телеграм-канале прямо не подтвердила эту информацию, но дала понять, что изменила личные данные, чтобы избежать покушения.

"В отношении меня с 2014 года совершен ряд покушений, в связи с чем как любой нормальный человек, который хочет защитить свою жизнь и близких, я предпринимаю специальные меры. Кроме того, я нахожусь под государственной защитой моей страны – России. Персональные данные, включающие в себя место жительства, фамилию, имя, отчество, в рамках подобных мер могут быть изменены. Их распространение несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу мне и моей семье. И это не паранойя, а осознание того, что враг не дремлет и использует любую информацию против", - написала Поклонская.

Напомним, в прошлом году России Поклонскую обвинили в пропаганде язычества после ее доклада школьникам о "славянских рунах". Язычники в соцсетях любят выбирать себе ники, подобные новому имени бывшего юриста.

Как мы писали, после работы в органах юстиции РФ она была послом России в Кабо-Верде.