Американский миллиардер Илон Маск изменил название аккаунта в собственной соцсети X. Теперь его имя там - Kekius Maximus.

Предприниматель не объяснил причин своего поступка.

На аватар профиля бизнесмен поставил картинку с интернет-персонажем лягушонком Пепе в древнеримских доспехах и с игровым джойстиком. Похожая картинка является символом мемной (то есть названной в честь мема) криптовалюты "Kekius Maximus".

На рынке криптовалют действия самого богатого человека в мире сразу вызвали ответный резонанс: привели к взрывному росту стоимости мемкойна. Лишь за одни только сутки токен подорожал более чем в 10 раз.

Лягушонок Пепе появился в начале 2000-х в комиксе "Boy’s Club" ("Пацанский клуб") американского художника Мэтта Фьюри. Он является героем многочисленных мемов, в мессенджере Телеграм с ним есть стикерапаки. Кроме того, в последнее время персонаж начал использоваться политиками - альтернативными правыми и американскими консерваторами.

Напомним, летом прошлого года купленный Маском сервис микроблогов Twitter сменил логотип и переехал на новый домен x.com. С тех пор соцсеть называется Х.

В ней миллиардер регулярно публикует провокационные посты и комментарии, в том числе на политические темы. Так, вчера Маск нецензурно исковеркал имя канцлера ФРГ Олафа Шольца.