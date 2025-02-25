Семейная пара из Новосибирска дала своему новорожденному ребенку имя Трамп. При этом отчество у мальчика Владимирович.

Об этом сообщает местное издание "Сиб.фм".

По словам главы семейства Владимира, решение так назвать мальчика не обязательно воспринимать в качестве отсылки к политическому контексту, так как у этого имени есть "много этимологий".

"Уже через несколько лет это имя станет редким. Хотим, чтобы у ребенка было необычное имя", - заявил Владимир.

Сейчас отец новорожденного и его супруга Елена живут в Беларуси, куда переехали два года назад. Мужчина работает удаленно программистом, а его жена — флорист.

Малыш у них появился в феврале. Пока семье еще не выдали свидетельство о рождении ребенка, а мать с Трампом находятся в роддоме.

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