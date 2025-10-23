В паріже момент бегства грабителей из Лувра попал на камеры наблюдения.

Кадры похищения драгоценностей Наполеона публикуют телеграм-каналы.

От окна музея воры опустились в корзине подъёмника, заодно избежав необходимости перелезать через забор. Оказавшись на проезжей части, грабители пересели на припаркованные рядом с автоподъёмником мотороллеры и скрылись.

Ранее были опубликованы кадры взлома витрины внутри Лувра.

На видео, снятом случайным свидетелем, один из грабителей в жёлтой жилетке работника музея орудует стеклорезом в галерее Аполлона, а вокруг спокойно ходят посетители, не обращая внимания на происходящее.

По данным правоохранителей, все драгоценности были украдены за семь минут. При этом по неизвестной причине воры не тронули самый крупный бриллиант из коллекции украшений Наполеона – знаменитый "Регент" – бриллиант весом в 140 карат.

Вскоре после инцидента появились фото украденных королевских ценностей.

Le Parisien сообщает, что из галереи Аполлона преступникам удалось похитить девять предметов, принадлежавших французским императорами: комплект украшений, сервиз, ожерелье, серьги, две короны и брошь.