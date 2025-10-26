Во Франции задержаны двое подозреваемых в ограблении Лувра
Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра. Одного из них поймали в аэропорту Руасси, когда он пытался вылететь в Алжир, другого - в районе Сен-Дени.
Об этом сообщает Le Figaro.
Издание пишет, что в настоящее время полиция разыскивает еще двух возможных сообщников преступников.
По данным следствия, в галерее Наполеона воры оставили более 150 улик, включая ДНК, отпечатки пальцев и другие следы.
По информации JDD, оба задержанных - жители департамента Сена-Сен-Дени, ранее известные полиции по делам о кражах и ограблениях. За ними велось наблюдение несколько дней с целью выяснить местонахождение похищенных драгоценностей.
Операция по задержанию прошла в экстренном порядке после того, как следствие узнало о намерении одного из подозреваемых покинуть Францию, предположительно направляясь в Алжир. Источники отмечают, что оба задержанных "являются опытными исполнителями, которые могли действовать по заказу".
Задержанные взяты под арест по статьям "Организованная кража" и "Преступный сговор с целью совершения преступления", их задержали предварительно на 96 часов, сообщает издание.
Ранее мы писали, что в Париже ограбили известный во всем мире музей Лувр. Инцидент произошел при открытии помещения.
Также сообщалось, что следствие подозревает охранников музея в причастности к ограблению.