Во Франции следствие подозревает охранников музея Лувра в причастности к ограблению музея.

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, один из сотрудников службы безопасности мог передать преступникам информацию о системе охраны музея.

Следователи установили, что он контактировал с ними незадолго до кражи. Не исключено, что именно благодаря этим данным злоумышленникам удалось незаметно проникнуть в Галерею Аполлона, где хранились королевские драгоценности.

Многие известные бывшие грабители ювелирных изделий также уверены, что на Лувр навел кто-то изнутри, пишет New York Times.

Ларри Лоутон, отсидевший более 11 лет за серию налетов на ювелирные магазины, заявил: "Позвольте мне сказать, у них был свой человек внутри. Свой человек внутри не означает, что они его знают. Может быть, это девушка-гид, которая знает, где все находится."

По его словам, профессиональные воры тщательно изучают объект и заранее ищут покупателя для краденого: "Перед тем как совершить ограбление, нужно быть уверенным, что тебе это сойдет с рук." Лоутон добавил, что выбор цели был не случаен, а сама операция - "холодно рассчитанной": "Я ограбил 25-30 ювелирных магазинов… и ни разу не ронял ни кольца, ни серьги, не говоря уже о короне стоимостью в 20 миллионов."

69-летняя Джоан Ханнингтон, известная в прошлом похитительница бриллиантов, тоже считает, что налетчики хорошо знали слабые места музея.

"Их можно разбить и продать по отдельности", - сказала она о похищенных украшениях.

Ханнингтон раскритиковала французские власти и Лувр за отсутствие страховки: "Если у вас столько бриллиантов, драгоценностей, артефактов или чего-то ещё, и вы не застрахованы, вам должно быть стыдно. Как же они глупые!".

Бывшая грабительница добавила, что не понимает, как преступники могли бросить корону: "Хороший вор - как пылесос, он собирает все бриллианты." По мнению Лоутона, поимка налетчиков - лишь вопрос времени: "Бриллианты можно закопать навсегда. Но если они оставили ДНК, им не уйти".

Ранее мы писали, что в Париже ограбили известный во всем мире музей Лувр. Инцидент произошел при открытии помещения.

Затем в Сети появился видеоролик с моментом бегства грабителей из Лувра, который попал на камеры наблюдения.