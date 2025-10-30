Полиция Франции задержала новых подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Их пятеро.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру.

По словам прокурора Парижа Лоры Бекюо, подозреваемых задержали вечером 29 октября практически одновременно в столичном регионе, но в разных районах, в том числе в черте Парижа и в Обервилье, что в департаменте Сена-Сен-Дени. Один из задержанных непосредственно мог участвовать в ограблении музея.

"Его причастность к ограблению, по нашей оценке, подтверждает анализ ДНК", - сказала прокурор.

Прокурор рассчитывает, что остальные четыре человека на допросах могут дать показания о подробностях подготовки и совершения преступления. Следователи держали их под особым прицелом, добавила прокурор.

25 октября были задержаны еще два фигуранта дела, причем одного из них взяли при попытке вылететь в Алжир, у него был билет в один конец.

Как выяснилось, один подозреваемый, 34-летний гражданин Алжира, уже раньше привлекался к ответственности за кражу. Второй, 39-летний, нелегально работал курьером и таксистом и был судим за кражи с отягчающими обстоятельствами.