Подразделение парижской прокуратуры, занимающееся борьбой с киберпреступностью, совместно с работающим в той же сфере отделом национальной полиции Франции и Европолом провело обыск в офисе французского представительства компании амриканского миллиардера Илона Маска, владеющей соцсетью X (в прошлом Twitter).

Об этом пишет BBC.

Расследование в отношении X началось в январе 2025 года, а в июле было расширено после появления сообщений о распространении на платформе дипфейков сексуального характера и контента, отрицающего Холокост.

Соцсеть назвала расследование посягательством на свободу слова.

Еще одну жалобу на X подал директор по кибербезопасности одной из госструктур Франции. Он указывал на "серьезное изменение алгоритма, используемого на платформе X, которая сегодня предлагает огромное количество политически враждебного, расистского, направленного против ЛГБТ+, гомофобного контента".

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, в отношении которого тоже расследуют дело во Франции, заявил, что это "единственная страна в мире, которая в уголовном порядке преследует все социальные сети, предоставляющие людям некоторую степень свободы".

После завершения обысков стало известно, что Илон Маск и бывший гендиректор X Линда Яккарино вызваны в прокуратуру Парижа на слушания 20 апреля.

Напомним, после волны возмущения сексуализированными дипфейками, созданными с помощью нейросети Маска Grok, она больше не сможет редактировать снимки реальных людей, изображая их голыми или в откровенной одежде. Запрет на такую редактуру введён в юрисдикциях, где это считается незаконным.

Между тем западные СМИ пишут, что Министерство войны США будет использовать нейросеть Grok для принятия военных решений. Кроме прочего она будет мониторить для Пентагона социальную сеть Х.

