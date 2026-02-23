О запрете мессенджера Telegram в Украине сейчас речи не идет, но ограничения для платформы стоит рассмотреть.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на брифинге.

По словам главы МВД, российские спецслужбы общаются с завербованными через Telegram в половине случаев.

Напомним, после теракта во Львове, во время которого погибла полицейская и были ранены десятки человек, заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук призвала ограничить Telegram.

По словам Верещук, "враг системно использует Telegram для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов".

Она отметила, что произошедшее – это "очередное напоминание подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве во время войны".

Ранее мы разбирались, почему в Украине звучат призывы к запрету Telegram, но власть не торопится этого делать.

