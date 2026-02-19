Банк "Абанк", у которого порядка 4 миллионов клиентов, подвергся хакерской атаке в ночь на 16 февраля.

Сообщение об этом появилось на странице финучреждения в Фейсбуке.

Злоумышленники получили доступ к личным данным граждан списали средства со счетов у части клиентов.

"Абанк" заявляет, что кибератаку отбили, а деньги уже снова на счетах. Хотя некоторые пользователи пишут, что деньги им не вернули.

"Я чуть на дурку не уехал, когда у меня показало -30 тысяч! Карточку заблокировали, теперь не могу пользоваться, в банк поехать нет возможности! Почему даже смс на номер телефона не пришла, что есть проблемы?" – пишет Игорь Клинских в комментариях.

Напомним, сегодня также взломали интернет-магазина Нацбанка, из-за чего могли быть раскрыты данные сотен тысяч украинцев.

Ранее хакеры РФ взломали украинское мобильное приложение.

Война в Украине продолжается 1457-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 19 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В Швейцарии завершился очередной раунд переговоров об Украине. День не принёс новостей о каких-либо подвижках по ключевому спорному вопросу: выводу ВСУ из Донецкой области. Тем не менее определённый процесс есть и переговоры о мире не находятся в абсолютном тупике.

