За минувшие сутки под вражескими обстрелами оказались приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области. Российская армия накрыла артиллерийским и минометным огнем Купянск, Двуречную, Волчанск, Красное, Каменку, Чугуновку, Табаевку и другие города и села региона.

Об этом 19 января сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.

В Купянске в результате обстрелов повреждены жилой дом и частное предприятие. В пгт Двуречная - частный дом, также там горели хозяйственные постройки.

В Волчанске враг обстрелял два двухэтажных многоквартирных дома, в них выбиты окна и разрушена крыша. Есть попадание в амбулаторию.

В пгт Вильча из-за обстрелов российской армии повреждены пять частных домов. Был "прилет" в "Волчанский гериатрический пансионат", повреждены окна корпуса. Также зафиксировано попадание вражеских снарядов в детский сад.

К счастью, обошлось без пострадавших, заявил Синегубов.

Напомним, на днях в Купянске ракета С-300 попала в автотранспортный колледж.

Также сообщалось, что энергопредприятия Харьковской области серьезно повреждены, свет в регионе продолжат выключать.