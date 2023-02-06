Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что процесс отставки министра обороны Алексея Резникова затормозился.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Арахамия сказал, что кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут.

На этой неделе ожидается назначения только глав МВД и СБУ.

По информации источников "Страны", вопроса по отставке Резникова нет в повестке заседания профильного комитета Рады, который проходит сегодня.

Депутат фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая у себя на странице в Facebook сообщила, почему приостановили решение по отставке министра обороны.

"Риски для системы в целом перед Рамштаймом и учитывая возможное наступление, оцениваем", — написала Безуглая.

Напомним, ранее источники "Страны", близкие к Банковой и в "Слуге народа" заявили, что в украинской власти разворачивается острый внутренний конфликт между главой фракции "Слуга народа" и главой Офиса президента. По словам источников, конфликт тлел давно, но резко активизировался после того, как Арахамия провел решение фракции об отставке Резникова и замену его на Буданова.

Также сообщалось, что в Раде может не хватить голосов за отставку Резникова. Как заявил Разумков, если даже голоса за его отставку и соберутся, то за его новое назначение на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, скорее всего нет.