Судья Киевского админсуда Александра Брагина отказалась подавать е-декларацию о доходах по "религиозным убеждениям". ОАСК принял ее позицию и разрешил ей не подавать декларации не в электронной, а в бумажной форме.

Об этом сообщает "DeJure" в пятницу, 4 февраля.

Нацагентство по предотвращению коррупции планирует обжаловать решение ОАСК. Как сообщили в НАПК, в 2020 году Брагина подала в Агентство бумажную декларацию за 2019 год, объясняя это "религиозными убеждениями" и невозможностью в связи с этим получить электронную цифровую подпись. В НАПК отказались принимать такую ​​декларацию, так как закон о предотвращении коррупции прямо предусматривает подавать декларацию только через сайт НАПК.

После этого Брагина подала иск к НАПК в ОАСК, и суд удовлетворил его, обязав НАПК принять ежегодные декларации Брагиной за 2019 и 2020 годы в бумажном виде. В настоящее время факт неподачи декларации за 2020 год Брагиной расследуют детективы НАПК.

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