Судья Западного апелляционного хозяйственного суда во Львове, из рабочего сейфа которой в ночь на 18 января украли 120 тысяч долларов, заявила, что деньги принадлежали не ей, а ее подруге.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Высокий замок".

По данным журналистов, судья заявила, что украденные деньги принадлежат ее подруге, которая уехала за границу на отдых, а перед этим отдала их на хранение. По словам служительницы Фемиды, она собиралась отнести деньги подруги в банк, но не успела этого сделать.

Отметим, что ранее в Западном апелляционном хозяйственном суде заявляли, что неизвестный в ночь на 18 января совершил кражу "личного имущества, которое отражено в декларации об имущественном состоянии и доходах".

Злоумышленник, по предварительным данным, залез в здание суда через окно второго этажа. Сигнализаций там нет, а государственная охрана его не заметила.

Напомним, мы рассказывали, как в Киеве на Печерске без взлома выкрали из домашнего сейфа 100 тысяч долларов.

Также "Страна" писала о том, что в Запорожье обокрали ювелирную компанию, забрав из сейфа более 40 миллионов гривен.