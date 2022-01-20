Деньги дала подруга. Обворованная львовская судья объяснила, как в ее рабочем сейфе появились $120 тысяч
Судья Западного апелляционного хозяйственного суда во Львове, из рабочего сейфа которой в ночь на 18 января украли 120 тысяч долларов, заявила, что деньги принадлежали не ей, а ее подруге.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Высокий замок".
По данным журналистов, судья заявила, что украденные деньги принадлежат ее подруге, которая уехала за границу на отдых, а перед этим отдала их на хранение. По словам служительницы Фемиды, она собиралась отнести деньги подруги в банк, но не успела этого сделать.
Отметим, что ранее в Западном апелляционном хозяйственном суде заявляли, что неизвестный в ночь на 18 января совершил кражу "личного имущества, которое отражено в декларации об имущественном состоянии и доходах".
Злоумышленник, по предварительным данным, залез в здание суда через окно второго этажа. Сигнализаций там нет, а государственная охрана его не заметила.
Напомним, мы рассказывали, как в Киеве на Печерске без взлома выкрали из домашнего сейфа 100 тысяч долларов.
Также "Страна" писала о том, что в Запорожье обокрали ювелирную компанию, забрав из сейфа более 40 миллионов гривен.