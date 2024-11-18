Москва не пойдет на перемирие в войне по линии фронта.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какой-то вариант заморозки по линии боевого столкновения, конечно, он априори неприемлем для российской стороны. В данном случае июньские сформулированные условия президентом Путиным, они полностью сохраняют свою актуальность. Это то, что нужно сделать для того, чтобы боевые действия были остановлены", — заявил спикер Кремля.

Напомним, в июне Путин впервые официально обозначил текущие конкретные цели Москвы в войне: контроль над четырьмя областями (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской) и нейтральный статус Украины.

По данным агентства Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен на саммите G20 призвать к заморозке конфликта по линии фронта. Эрдоган предлагает создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса и разместить там международные войска.

Также западные СМИ сообщали, что завершение войны по линии фронта планирует предложить Дональд Трамп, когда официально займет пост президента США.