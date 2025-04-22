План американского президента Дональда Трампа, который может быть опубликован в ближайшие три дня, включает размещение европейских войск в Украине.

Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на чиновника администрации США.

По версии издания, окончательно условия плана еще не согласованы.

"Хотя условия еще не утверждены окончательно, поскольку Киев и Москва обсуждают план внутри страны, один высокопоставленный чиновник администрации сообщил The Post, что они могут включать развертывание европейских войск в Украине в случае достижения прекращения огня", - пишет издание.

Один из чиновников заявил, что самым сложным является то, как выглядят силы безопасности.

"Мы называем это силами обеспечения устойчивости", - сказал чиновник.

При этом также рассматривается вопрос о создании отдельных сил для наблюдения за прекращением огня, которые будут выглядеть как "совместная комиссия" в составе россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО. Ожидается, что комиссия будет наблюдать за линией фронта, чтобы гарантировать, что обе стороны придерживаются режима прекращения огня.

Со слов чиновника, США также могут быть вовлечены - не как "военная сила на местах, а как денежная сила, вместе с третьей стороной".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры по Украине и прекращению огня пройдут в среду.

Перспективы предстоящих переговоров мы анализировали в отдельном материале.