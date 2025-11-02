Россия ввела санкции против крупных украинских чиновников. Под них попали премьер-министр Украины Юлия Свириденко, министр финансов Сергей Марченко, министр экономики Алексей Соболев и бывший вице-премьер Александр Кубраков.

Соответствующие изменения подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

При этом также под санкции попал бывший заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма и экс-министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Санкции предусматривают замораживание активов на территории России, а также запрет на проведение любых финансовых операций с лицами, попавшими под санкции.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных, специальных экономических и других ограничительных мер.

