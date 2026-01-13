Количество украинцев, получивших в Евросоюзе статус беженцев под временной защитой, составило 4,33 миллионов человек под конец ноября прошлого года.

Об этом сообщает Евростат на своём новостном сайте.

Больше половины из общего числа приняли Германия (1 241 000 человек) и Польша (968 750). За ними следует Чехия (392 670), которая приютила больше всего граждан Украины по отноешнию к собственному населению – один беженец на 28 человек.

Великобритания, которая не входит в ЕС и не учтена Евростатом, приняла около 230 тысяч украинцев.

Война в Украине продолжается 1419-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 12 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в ВСУ заявили, что РФ создаёт плацдарм для развития дальнейшего продвижения в Сумской области. По оценке военных, наступление ведётся в направлении поселка Хотень, что в перспективе создает опасность для областного центра. В частности, войска противника увеличили активность беспилотников и пытаются обойти украинские позиции с флангов.

