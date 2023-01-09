На Бахмутском направлении армия РФ концентрирует еще больше своих подразделений и системнее давит на оборону украинских войск, в том числе и в Соледаре.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, ВСУ получили усиление под Соледаром.

"Непосредственно принимаются меры для того, чтобы враг не мог продвинуться дальше, наносятся системные удары с нашей стороны. Вчера были выделены командирам, которые там в Соледаре, дополнительные силы и средства. Соледар на постоянном контроле. Я думаю, что совместными усилиями удастся стабилизировать обстановку", - сказал Череватый.

Череватый рассказал, что Соледар уже давно является одной из самых горячих точек Бахмутского фронта.

Он сообщил, что все это время россияне с помощью регулярных войск и сил ЧВК "Вагнера" пытались найти слабое место ВСУ по всем населенным пунктам региона и прорвать нашу оборону.

"Следовательно, сейчас врагу просто удалось сконцентрировать больше своих подразделений и системнее давить на нашу оборону. Что требует от нас соответствующих реагирований и кризисного военного менеджмента", - заявил спикер.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский посетил позиции украинских военных у Бахмута и Соледара и рассказал о ситуации в этом районе.

Также вчера, 8 января, Череватый сообщил, что в Соледаре идут жестокие бои, но сам населенный пункт не под контролем противника.

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