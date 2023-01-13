Утром 13 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки атаки РФ отразили в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка Большая Новоселка Донецкой области.

Противник нанес 5 ракетных ударов по городам Константиновка, Краматорск и Запорожье. Также оккупанты совершили 52 обстрела из РСЗО и 18 авиаударов.



2. В отдельных населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области противник проводит фильтрационные мероприятия. Проверяют телефоны.

3. Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения противника, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25.

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