Николаевский губернатор Виталий Ким заявил о первых российских ракетах в небе над Украиной, о массовом пуске которых сегодня с утра предупреждали местные власти.

"ПВО открыло счет. Верим в ВСУ. Находимся в укрытиях", - пишет Ким.

Местные паблики пишут о шести ракетах, которые пролетали над областью.

Незадолго до этого в оперативном командовании "Юг" сообщили, что Россия вывела в Черное море еще один надводный ракетоноситель. Общее количество "Калибров" на кораблях увеличилось до 28.

А глава Одесской ОВА Максим Марченко заявлял, что Россия готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.

Тем временем воздушная тревога уже в большинстве областей Украины, в том числе в Киеве.

Напомним, что сегодня РФ нанесла удары по Киеву баллистическими ракетами, поэтому не было воздушной тревоги.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, к чему идет развитие событий вокруг УПЦ и что будет с Лаврой.