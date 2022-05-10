РФ ради экономии использует в Украине старые советские ракеты, прицельных попаданий станет меньше - Арестович
Россия наравне с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" использует и менее точные старые советские ракеты X-22.
Об этом рассказал советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя вчерашнюю ракетную атаку на Одессу.
Он считает, что Россия начала экономию современных точных ракет.
Учитывая, что отклонение у старых ракет выше, будет меньше прицельных попаданий, прогнозирует Арестович.
В связи с этим Арестович призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не поддаваться панике.
Напомним, ранее сообщалось, что вечером 9 мая по Одессе ударили ракетами "Кинжал".
В результате удара по Одессе погиб человек, еще 5 получили ранения. Всего РФ пустила по городу 7 ракет.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 75-го дня войны и подробно писали, что означает речь Путина на параде 9 мая для войны в Украине.
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