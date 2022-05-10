Россия наравне с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" использует и менее точные старые советские ракеты X-22.

Об этом рассказал советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя вчерашнюю ракетную атаку на Одессу.

Он считает, что Россия начала экономию современных точных ракет.

Учитывая, что отклонение у старых ракет выше, будет меньше прицельных попаданий, прогнозирует Арестович.

В связи с этим Арестович призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не поддаваться панике.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 9 мая по Одессе ударили ракетами "Кинжал".

В результате удара по Одессе погиб человек, еще 5 получили ранения. Всего РФ пустила по городу 7 ракет.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 75-го дня войны и подробно писали, что означает речь Путина на параде 9 мая для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.