Во время визита в Одессу 9 мая президенту Совета Европы Шарль Мишелю пришлось прятаться в бомбоубежище, когда в городе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает Bild.

Воздушная тревога прозвучала в городе во время беседы президента Европейского Совета и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, после чего оба направились в убежище.

Ранее Шарль Мишель заявил, что не готов назвать конкретную дату внесения в повестку рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС, но намерен сделать это, когда для этого наступит "лучший момент". Что такое "лучший момент", Мишель не пояснил.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.