В Воздушных силах ВСУ заявили, что надеются получить в ближайшее время от западных партнеров системы Patriot и SAMP/T, которые способны сбивать ракеты Х-22. У армии РФ на вооружении еще есть сотни крылатых ракет этого типа.

Об этом сообщил пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время онлайн-брифинга.

Спикер напомнил, что эти типы ракет были и на вооружении у Украины, но они были переданы России, в частности как оплата "долгов за газ".

"Речь идет о сотнях ракет. Ракеты Х-22 были и у нас на вооружении. Мы передавали россиянам "долги за газ", в том числе самолеты Ту-22м3 и те ракеты также с ними. Также их утилизировали, резали на металлолом. Часть отдали, часть порезали. Судьба тех ракет, что они, собственно, "возвращаются" в Украину. Это тоже стало такими мемом на русских пабликах, что "мы вам возвращаем"... Вот это все, что надо знать о кровожадности русских", - заявил Игнат.

Также он рассказал, что ракеты Х-22 российские войска применяют против Украины с самого начала войны. Известно, что с 24 февраля 2022 года по территории Украины уже было запущено более 210 ракет этого типа.

Спикер уточнил, что эти ракеты можно сбивать западными современными системами, которые способны поражать баллистические цели.

"Нам нужны такие средства, которые, я надеюсь, нам предоставят наши западные партнеры уже в ближайшее время. Это - Patriot PAC-3, и также, вероятно, есть заявления о передаче Украине в будущем комплексов SAMP/T (Италия и Франция имеют их на вооружении)", - добавил Игнат.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, станет ли больше воздушных тревог в Украине из-за летно-тактических учений в Беларуси.

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