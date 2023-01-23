Венгрия не будет блокировать выделение Украине 500 миллионов евро из бюджета Евросоюза.

Об этом сообщил в Твиттере брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

20 января журналист написал, что Венгрия "блокирует очередной транш Европейского фонда мира в размере 500 миллионов евро военной поддержки Украине".

Однако через три дня позиция Будапешта изменилась.

"В конце концов Венгрия объявила сегодня во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, что она не будет блокировать следующий транш военной помощи ЕС Украине", - написал Йозвяк сегодня.

"Страна" сообщала об упомянутой Йозвяком блокировке транша на полмиллиарда, то есть что Венгрия заблокировала утверждение Евросоюзом седьмого пакета европейской поддержки на приобретение вооружения для Украины. Тогда мы писали, что страны ЕС будут давить на Будапешт, чтобы он изменил решение.

Ранее сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял о недопустимости введения Евросоюзом нового, десятого, пакета санкций против РФ.

"Санкции доказали, что ведут Европу в тупик. С точки зрения экономики, политики и безопасности. Было бы огромной ошибкой выдвинуть очередной пакет санкций", - считает министр.