Евросоюз может одобрить передачу Украине очередных 500 млн евро финансовой помощи уже сегодня.

Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, передает Sky News.

Выступая перед встречей министров иностранных дел стран блока, Боррель выразил надежду, что сегодня удастся достигнуть соглашения о выделении средств из Европейского фонда мира.

Напомним, что на прошлой неделе Украина получила первые 3 миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС.

При этом накануне министр финансов Украины заявлял, что текущей финансовой помощи Запада недостаточно, так как война затягивается.

Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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