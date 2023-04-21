Глава Пентагона Ллойд Остин озвучил число бронетанковых бригад ВСУ, которые оснастили и обучили западные союзники.

Его слова приводятся на сайте Минобороны США.

"Только за последние несколько месяцев мы предоставили оборудование и обучение для поддержки еще девяти бронетанковых бригад для Украины", - заявил он перед сегодняшней встречей Контактной группы по Украине на авиабазе "Рамштайн".

Отметим, что те же цифры ранее звучали в утечках Пентагона.

В слитых документах говорилось, что всего бригад должно быть 12 - девять, которые обучает и вооружает НАТО, и три бригады должны быть сформированы силами Украины.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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