Конгрессвумен Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин во время пресс-конференции грубо ответила журналистке британского телеканала Sky News, когда она пыталась задать вопрос об утечке из секретного чата в Signal.

"С какой вы страны? Британия? Нам плевать на ваше мнение и ваши репортажи. Почему бы вам не вернуться в свою страну, где у вас большая проблема с мигрантами? Что по поводу женщин, которых насилуют мигранты в вашей стране? Вам это безразлично? Хорошо. С вами все", - заявила Грин.

Конгрессвумен-трампистка отказалась отвечать на вопросы журналистки, даже после того, как другой репортер, который является гражданином США, попросил ее прокомментировать ситуацию.

Как пишет Politico, Грин известна своими вспышками брани и по крайней мере один раз вступала в конфликт с британской прессой.

В прошлом году она сказала бывшей журналистке BBC Эмили Мейтлис "отвали" после того, как та спросила ее о распространении антисемитской теории заговора о том, что лесной пожар в Калифорнии был вызван лазерным лучом из космоса.

Напомним, администрация президента США случайно добавила главного редактора издания The Atlantic в закрытый чат, где обсуждались будущие удары по йеменским хуситам.