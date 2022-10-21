Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 21 октября.

Президент заявил, что провёл сегодня новое заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основной вопрос - защита неба от российских ракет и дронов, защита объектов инфраструктуры, продвижение украинских сил и обеспечение армии всем необходимым.

"Докладывали военные, разведка, министры. На востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия. Наши вооруженные силы сохраняют инициативу. Хочу отметить бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского за умелые и продуманные действия по уничтожению врага. Спасибо и воинам 60-й отдельной пехотной бригады, подразделения которой демонстрируют хорошие результаты в Херсонской области", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент сообщил о решении правительства перевести украинских студентов с временно оккупированных территорий и из областей, где ведутся боевые действия, а также членов семей погибших защитников Украины с контрактной формы обучения на бюджет.

По словам Зеленского, детали этого решения будут обнародованы Министерством образования и науки.

Ранее мы писали, что, по данным Генштаба ВСУ, российская армия наступает под Бахмутом, Авдеевкой и обстреливает Харьков и Запорожье.

Также "Страна" сообщала, что в Офисе президента рассказали, сколько населенных пунктов в Херсонской области освободили ВСУ.