Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что во время разговора с Владимиром Зеленским в среду почувствовал у него намерение преодолеть украинский кризис, а потому не теряет надежд организовать встречу президентов Украины и России.

Об этом сообщает T24.

"Во время переговоров с Зеленским я почувствовал, что у него тоже нет такой блокировки и что он тоже выступает за преодоление этого вопроса. Мы не теряем надежды. Мы надеемся, что, собрав двух лидеров, продолжим путь к миру", - сказал Эрдоган.

Ранее сегодня он заявил, что и Путин "более открыт для переговоров, чем в прошлом".

Вместе с тем, недавно представитель Эрдогана заявил, что встреча Зеленского и Путина в Турции пока невозможна.

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