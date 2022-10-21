Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом сообщает T24.

"Я увидел, что Путин сейчас намного мягче и более открыт к переговорам, чем в прошлом. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров", - сказал он.

Также Эрдоган заявил, что во его вчерашнего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским у него "тоже было такое отношение".

"Я чувствовал, что никакой блокировки не было, и что он был за то, чтобы преодолеть этот вопрос", - сказал Эрдоган.

Напомним, 18 октября представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина, которую хочет устроить Турция, пока невозможна.

Глава МИД Турции также заявлял, что встречи президентов Украины РФ в ближайшее время не предвидится, но, по его словам, Турция продолжает свои усилия по возобновлению переговоров.

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