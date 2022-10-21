Вооруженные силы Украины освободили 88 населённых пунктов в Херсонской области.

Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Херсонская область - деоккупировано 88 населенных пунктов", – говорится в сообщении.

В то же время, в сообщении указано, что в Харьковской области освобожден уже 551 населенный пункт.

"Продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры на деоккупированных территориях", - добавил Тимошенко.

Напомним, ранее экс-глава ЦРУ спрогнозировал, когда ВСУ смогут достигнуть прогресса в освобождении украинских территорий.

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