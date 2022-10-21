Осенние каникулы для киевских школьников начнутся 31 октября и продлятся до 6 ноября включительно.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"Согласно рекомендованной структуре учебного года, с 31 октября в Киеве для школьников начнутся осенние каникулы. Причин для их переноса пока нет. До начала каникул учебные заведения Киева продолжат работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая безопасность и соблюдая алгоритм действий на случай, если воздушная тревога была объявлена до начала учебы", - заявил Мондриевский.

Тем временем в Киевской областной военной администрации сообщили, что по решению педсоветов 99% заведений общего среднего образования Киевской области осенние каникулы перенесли на зимний период на фоне напряженной ситуации.

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